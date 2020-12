Mondiali Qatar 2022, Mancini: “Italia, serve concentrazione. Svizzera ostica, ecco cosa mi aspetto” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Svizzera avversario ostico, poteva essere testa di serie".Parola di Roberto Mancini. Alle ore 18.00, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio in vista delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C: Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania le quattro rivali.Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione: gruppi completi, date e regolamento"Siamo ancora a 4 mesi dall'inizio delle qualificazioni - ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale Italiana -, ma di sicuro la Svizzera è ostica e poteva essere tra le teste di serie. Le altre sono più abbordabili, ma sono partite tutte da ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) "avversario ostico, poteva essere testa di serie".Parola di Roberto. Alle ore 18.00, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio in vista delle qualificazioni aidel, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo C:, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania le quattro rivali., il sorteggio dei gironi di qualificazione: gruppi completi, date e regolamento"Siamo ancora a 4 mesi dall'inizio delle qualificazioni - ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale Italiana -, ma di sicuro lae poteva essere tra le teste di serie. Le altre sono più abbordabili, ma sono partite tutte da ...

fattoquotidiano : Sorteggio qualificazioni Mondiali Qatar 2022, Italia nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituan… - Sport_Mediaset : IRLANDA DEL NORD NEL GRUPPO C CON L'ITALIA ?? LIVE NOW sul Canale 20 con i sorteggi per le QUALIFICAZIONI MONDIALI Q… - Mediagol : #Mondiali Qatar 2022, Mancini: '#Italia, serve concentrazione. Svizzera ostica, ecco cosa mi aspetto' - Pino__Merola : Mondiali Qatar 2022, i sorteggi dei gironi di qualificazione. L’Italia pesca la Svizzera - MondoSportivoIT : Qualificazioni mondiali Qatar 2022, ecco il girone dell’Italia - -