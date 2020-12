Moncler acquista Sportswear Company: dettagli e valore di questa nuova unione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Moncler è un’azienda tessile specializzata in abbigliamento e accessori. Fondata nel 1952 è quotata nella borsa italiana, indice FTSE MIB. Oggi, il suo consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità di acquistare Sportswear Company, una seconda realtà di abbigliamento che detiene Stone Island, il marchio di Massimo Osti (designer e stilista). questa realtà è stata fondata nel 1982 a Ravarino, si occupa di abbigliamento uomo e bambino, accessori. Nel 2018 ha fatturato 176 milioni di euro con utile netto di 36 milioni. Un accordo complessivo di 1,15 miliardi di euro L’accordo prevede che l’acquisizione da parte di Moncler della partecipazione – si legge sull’Ansa – abbia luogo sulla base di un controvalore definito dalle parti in complessivi euro ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 7 dicembre 2020)è un’azienda tessile specializzata in abbigliamento e accessori. Fondata nel 1952 è quotata nella borsa italiana, indice FTSE MIB. Oggi, il suo consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità dire, una seconda realtà di abbigliamento che detiene Stone Island, il marchio di Massimo Osti (designer e stilista).realtà è stata fondata nel 1982 a Ravarino, si occupa di abbigliamento uomo e bambino, accessori. Nel 2018 ha fatturato 176 milioni di euro con utile netto di 36 milioni. Un accordo complessivo di 1,15 miliardi di euro L’accordo prevede che l’acquisizione da parte didella partecipazione – si legge sull’Ansa – abbia luogo sulla base di un controdefinito dalle parti in complessivi euro ...

