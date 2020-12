Mobbing verticale | cos’è | quando si manifesta e come difendersi

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Non è la prima volta che parliamo disul lavoro, ma d’altra parte i dati e le statistiche testimoniano che è un fenomeno tutt’altro che debellato: i casi sono in crescita e conseguentemente lo sono anche i lavoratori vessati sul luogo di lavoro. Di seguito vogliamo porre il focus sul cosiddetto ““, vedendo chesiin concreto e quali strumenti la legge prevede a favore del lavoratore vittima di, per difendere la sua persona contro angherie e soprusi in ufficio. Se ti interessa saperne di più sulorizzontale a lavoro,sie quali sono i requisiti, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...