Ministro dell’Interno Lamorgese positiva al Covid: era presente al Consiglio dei ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo un’anticipazione del quotidiano Il Tempo, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese sarebbe positiva al Covid. Il risultato del tampone molecolare sarebbe arrivato proprio mentre la ministra prendeva parte al Consiglio dei ministri. Scoperta che avrebbe fatto sospendere immediatamente la riunione. >> “Ecco perché il Covid sarà sconfitto”: la guida dell’immunologo Le Foche Lamorgese positiva al Covid La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarebbe risultata positiva al Covid-19. A riportarlo sono alcune agenzie di stampa citando Il Tempo, il quotidiano che ha anticipato la notizia. La ministra dell’Interno si è sottoposta proprio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo un’anticipazione del quotidiano Il Tempo, la ministra degli Interni Lucianasarebbeal. Il risultato del tampone molecolare sarebbe arrivato proprio mentre la ministra prendeva parte aldei. Scoperta che avrebbe fatto sospendere immediatamente la riunione. >> “Ecco perché ilsarà sconfitto”: la guida dell’immunologo Le FochealLa ministra, Luciana, sarebbe risultataal-19. A riportarlo sono alcune agenzie di stampa citando Il Tempo, il quotidiano che ha anticipato la notizia. La ministrasi è sottoposta proprio ...

Moixus1970 : RT @TgLa7: ??#Covid #Governo: ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede in auto-isolamento fiduciario dopo caso di positività della ministra… - TgLa7 : ??#Covid #Governo: ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede in auto-isolamento fiduciario dopo caso di positività d… - agodandaniela : RT @riktroiani: ++ Alla notizia del tampone positivo al #covid per il ministro dell'Interno, Luciana #Lamorgese, è scattato l'isolamento pe… - emiliobolles : RT @riktroiani: ++ Alla notizia del tampone positivo al #covid per il ministro dell'Interno, Luciana #Lamorgese, è scattato l'isolamento pe… - LietellalietaM : RT @riktroiani: ++ Alla notizia del tampone positivo al #covid per il ministro dell'Interno, Luciana #Lamorgese, è scattato l'isolamento pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro dell’Interno Coronavirus: isolamento per Bonafede e Di Maio, accanto a Lamorgese a p.Chigi Affaritaliani.it