Ministra Lamorgese si scopre positiva al Covid-19 durante il consiglio dei ministri

La Ministra Lamborghese ha scoperto di essere positiva mentre era impegnata in una riunione del consiglio dei ministri. Una storia davvero incredibile. Il Covid-19 è senza dubbio una malattia molto infida che, come abbiamo imparato in questi mesi, si intrufola ovunque con una facilità davvero disarmante, che non può che farci riflettere e anche parecchio L'articolo proviene da Inews.it.

