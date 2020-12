Ministra Lamorgese positiva al Covid, sospeso Consiglio dei ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stando a quanto si apprende, sospensione del Consiglio dei ministri, durata circa mezz'ora, è stata disposta perché la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al test anti Covid... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 7 dicembre 2020) Stando a quanto si apprende, sospensione deldei, durata circa mezz'ora, è stata disposta perché ladell’Interno, Luciana, è risultataal test anti...

