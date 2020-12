Minacce | estorsioni e pizzo a Latina | cinque arresti nel clan Di Silvio

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – La Polizia di Stato di Latina, unitamente a personale del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con i reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha arrestato questa mattina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Movida Latina’, cinque soggetti, indagati in concorso tra loro a vario titolo per violenza privata, rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini dalla Squadra Mobile di Latina, sono l’epilogo di un’attività di polizia giudiziaria, avviata nella provincia a seguito di alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Gli indagati, tranne uno, sono uniti da legami di stretta parentela, tutti membri della famiglia Di Silvio, gruppo di etnia Rom già protagonista di gravissimi episodi criminosi: gambizzazioni, tentati omicidi ed atti intimidatori di vario genere. I reati oggetto di contestazione, consumati negli ultimi due anni, mostrano l’utilizzo di un metodo tipicamente e tradizionalmente mafioso, caratterizzato dalla prospettazione di ritorsioni, dal riferimento esplicito ad un clan di appartenenza, dall’affermazione di un controllo del territorio da cui deriva il potere di imporre il ‘pizzo’, la protezione sia ad attività commerciali che a privati.