Milenkovic | “Non meritavamo di perdere Restiamo uniti e guardiamo avanti”

Nikola Milenkovic, autore del gol del pareggio al 98 esimo per la Fiorentina contro il Genoa ha parlato a Sky appena finita la gara: "Oggi non meritavamo di perdere. È stata una partita difficile, ma abbiamo rischiato poco. Volevamo vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti, ma abbiamo dato tutto. guardiamo avanti, sappiamo che è un momento di difficoltà. Dobbiamo restare uniti e pensare alla prossima partita. Speriamo che questo pareggio possa darci forza, siamo riusciti a prendere un punto. Per come si era messa, va bene. Quando si va in difficoltà bisogna tirare fuori il carattere, solo cosi ne possiamo uscire".

Fiorentinanews : #Milenkovic: 'Non meritavamo di perdere e abbiamo dato tutto. Andiamo a casa non soddisfatti'

