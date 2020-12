Milano | Sala | ' amo questa città | da dieci anni lavoro per il bene dei milanesi'

(Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dic. (Adnkronos) - "Mi impegnerò al massimo fino all'ultimo giorno del mio mandato. Tanti dicono di amare: io l'ho dimostrato dedicando una parte significativa della mia vita aldei. Sono più diche antepongo tutto ciò alla mia vita privata e anche questo è un fatto". Lo afferma il sindaco diGiuseppe, incarico iniziato dopo il ruolo ricoperto in Expo 2015, nel video con cui annuncia la sua ricandidatura alla guida del capoluogo lombardo.

“Ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Beppe Sala in un video su Facebook in cui parla dell’impegno della città nella lotta contro il coron ...Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, incarico iniziato dopo il ruolo ricoperto in Expo 2015, nel video con cui annuncia la sua ricandidatura alla guida del capoluogo lombardo.