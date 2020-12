Milano, maxi festa 'anti covid' nella cascina: tamponi rapidi all'ingresso, denunciati in 63 (Di martedì 8 dicembre 2020) L'intervento della polizia In 63, tutti nella stessa cascina, tutti nella stessa casa con alcol, droga e musica. Nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Domenica mattina la polizia ha interrotto una ... Leggi su milanotoday (Di martedì 8 dicembre 2020) L'intervento della polizia In 63, tuttistessa, tuttistessa casa con alcol, droga e musica. Nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Domenica mattina la polizia ha interrotto una ...

Corriere : Organizzano maxi-festa in cascina con tamponi Covid all’ingresso, identificate 63 persone - LaStampa : Aperto un fascicolo sulla maxi-consulenza incassata dall’azienda del socio e fondatore del Movimento 5 Stelle. - chenoialavita : Chi ha realizzato questo maxi-manifesto, affisso per le strade di #Milano, vive nell'anno domini 476 d. C. Non c'è… - MatMaz72 : RT @RiccardoGatti: No limits ?? Milano, maxi festa abusiva nella cascina: 63 denunciati, all'ingresso tamponi rapidi. Quando i poliziotti so… - Moixus1970 : RT @Corriere: Organizzano maxi-festa in cascina con tamponi Covid all’ingresso, identificate 63 persone -