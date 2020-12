Milano: Mauri, 'con Sala Milano punto riferimento Italia ed Europa' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La ricandidatura di Beppe Sala è prima di tutto un'ottima notizia per i milanesi. Sala è la scelta migliore per uscire con forza da questa fase difficile e per continuare a fare di Milano un punto di riferimento per l'Italia e per l'Europa. Siamo al tuo fianco Beppe!”. Così Matteo Mauri, esponente Pd e viceministro dell'Interno. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "La ricandidatura di Beppeè prima di tutto un'ottima notizia per i milanesi.è la scelta migliore per uscire con forza da questa fase difficile e per continuare a fare diundiper l'e per l'. Siamo al tuo fianco Beppe!”. Così Matteo, esponente Pd e viceministro dell'Interno.

Le rossonere non si fermano più: 1-0 alla Fiorentina grazie a Spinelli

Il Milan espugna il Gino Bozzi battendo la Fiorentina 1-0 e puntando dritto alla zona Champions. Ottava vittoria in nove partite per le ragazze di Ganz, che vincono grazie al decisivo il gol nei primi ...

