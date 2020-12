Milano, l’annuncio di Sala: “Mi ricandiderò come sindaco” (Di lunedì 7 dicembre 2020) È arrivato l’annuncio da parte di Giuseppe Sala: “Mi ricandiderò a sindaco di Milano”. Il messaggio è stato lanciato sui suoi canali social La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità anche da parte del diretto interessato: Giuseppe Sala si ricandiderà a sindaco di Milano. L’attuale primo cittadino del capoluogo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) È arrivatoda parte di Giuseppe: “Mia sindaco di”. Il messaggio è stato lanciato sui suoi canali social La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità anche da parte del diretto interessato: Giuseppesi ricandiderà a sindaco di. L’attuale primo cittadino del capoluogo L'articolo proviene da Inews.it.

nzingaretti : L’annuncio di @BeppeSala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città - Agenzia_Ansa : 'Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Milano', l'annuncio di @BeppeSala #ANSA - EdiGirolami : RT @nzingaretti: L’annuncio di @BeppeSala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città - ClaudioPierini6 : RT @nzingaretti: L’annuncio di @BeppeSala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città - solodenti : RT @nzingaretti: L’annuncio di @BeppeSala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città -

Ultime Notizie dalla rete : Milano l’annuncio Milano: Comincini (Iv), 'ricandidatura Sala notizia importante per la città' Affaritaliani.it