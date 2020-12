Milano, i migranti scatenano l’inferno al centro di rimpatrio: materassi in fiamme, edificio assediato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano vive un’altra notte di tensioni e di violenze. Per l’ennesima volta, i migranti ospiti del centro per il rimpatrio di via Corelli, hanno scatenato l’inferno tra le mura della struttura che li ospita. La polveriera del centro per il rimpatrio di via Corelli a Milano torna a esplodere. il grido delle sirene delle forze dell’ordine accorse sul luogo divenuto terreno di scontro squarcia il silenzio del coprifuoco, coperto solo dal fumo sprigionato dalle fiamme che investono la struttura e dilagano pericolosamente. Sul posto arrivano i mezzi dei vigili del fuoco e agenti e carabinieri in tenuta anti sommossa. Nel Cpr è caos: la rivolta dei migranti è esplosa. E non è neppure la prima volta… Sono le 22 di domenica ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020)vive un’altra notte di tensioni e di violenze. Per l’ennesima volta, iospiti delper ildi via Corelli, hanno scatenatotra le mura della struttura che li ospita. La polveriera delper ildi via Corelli atorna a esplodere. il grido delle sirene delle forze dell’ordine accorse sul luogo divenuto terreno di scontro squarcia il silenzio del coprifuoco, coperto solo dal fumo sprigionato dalleche investono la struttura e dilagano pericolosamente. Sul posto arrivano i mezzi dei vigili del fuoco e agenti e carabinieri in tenuta anti sommossa. Nel Cpr è caos: la rivolta deiè esplosa. E non è neppure la prima volta… Sono le 22 di domenica ...

poliziadistato : 19 arresti per favoreggiamento immigrazione clandestina a Bari, Milano, Torino e Ventimiglia (IM) da parte delle… - SecolodItalia1 : Milano, i migranti scatenano l’inferno al centro di rimpatrio: materassi in fiamme, edificio assediato… - RedazioneLaNews : #Milano Milano, ancora una rivolta al Cpr di via Corelli: migranti danno fuoco ai materassi - DanieleAllegre5 : @UMBERTOALF @BeppeGiulietti @Pontifex @Artventuno @caritas_milano @nelloscavo @fabfazio @RaiNews Di certo, per chi… - CronacaOssonaTw : Allarme per nuove violenze al centro di accoglienza migranti di #viaCorelli #cronaca #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Milano migranti Pericoloso cartello-'franchising' di passeur tra Italia, Grecia e Turchia: fermi anche a Milano MilanoToday.it Smantellato dalla polizia un gruppo criminale dedito al traffico di migranti, 19 fermi

Roma, 7 dicembre 2020 - Un cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in Turchia e Grecia è stato smantellato dalla polizia che ha eseguito il fe ...

Immigrazione e traffico di esseri umani “Holding” criminale, 19 fermi

CATANIA – Un altro fronte del traffico internazionale di esseri umani è stato scoperto dalle indagini capillari svolti dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Dda di Catania. Non è la solita ...

