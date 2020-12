Milan, perché nessun'altra in Serie A ha un centrocampista come Kessie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

BeppeMarottaMa1 : Sotto sto tweet sto leggendo nomi che mi dimostrano che la tifoseria interista non capisca un cazzo di calcio: pedr… - fran_bass : @RafAuriemma 4 gol alla roma, 4 gol al sassuolo... e i 3 presi contro il milan? Altamente competitiva da 5 posto pe… - elias97inter : RT @YvanGoSlow24: In effetti il campo ha detto che il Milan è costantemente sotto l'Inter a fine campionato (ovvero quando conta). Non sono… - sportli26181512 : Perché nessun’altra in Serie A ha un centrocampista come Kessie: Perché nessun’altra in Serie A ha un centrocampist… - CaliXDVR : RT @Alenize82: Lo scorso anno la #Lazio, almeno fino al lockdown, ebbe tantissimi rigori (2/3 dubbi e altri nettissimi) a favore. Quest’ann… -