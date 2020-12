Milan, Oddo: «Ibrahimovic adesso può fare qualsiasi cosa» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimo Oddo parla di Zlatan Ibrahimovic e del suo impatto in questo anno al Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero Massimo Oddo, ai microfoni di Milan TV, descrive l’impatto di Zlatan Ibrahimovic sui rossoneri. «Il carattere di Ibra è molto molto forte, allora si doveva “scontrare” con uno spogliatoio in cui c’erano poche personalità di poco rilievo. Era uno dei tanti, un grandissimo campione ma come lui in quello spogliatoio c’erano tantissime primedonne. In questo Milan lui si identifica come unico leader al di sopra degli altri. La sua sicurezza in questo momento gli permette di fare qualsiasi cosa. Ispira gli altri, quando non c’è i compagni si preoccupano ma quando c’è i compagni trovano certezze. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimoparla di Zlatane del suo impatto in questo anno al. Ecco le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero Massimo, ai microfoni diTV, descrive l’impatto di Zlatansui rossoneri. «Il carattere di Ibra è molto molto forte, allora si doveva “scontrare” con uno spogliatoio in cui c’erano poche personalità di poco rilievo. Era uno dei tanti, un grandissimo campione ma come lui in quello spogliatoio c’erano tantissime primedonne. In questolui si identifica come unico leader al di sopra degli altri. La sua sicurezza in questo momento gli permette di. Ispira gli altri, quando non c’è i compagni si preoccupano ma quando c’è i compagni trovano certezze. ...

gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Oddo a @MilanTV: '#Calabria ragazzo umile che vuole arrivare: non molla mai' - PianetaMilan : #Oddo a @MilanTV: '#Calabria ragazzo umile che vuole arrivare: non molla mai' - PianetaMilan : #Oddo a @MilanTV: '#Ibrahimovic la guida dello spogliatoio. #Hauge? Ha un vantaggio rispetto agli altri..' -… - sportli26181512 : Oddo a MTV: 'Hauge non ha paura di mettersi in mostra, Ibra si sente l'unico leader della squadra': L'ex rossonero… - RucciGianni : @PescaraCalcio Sono sincero seguo solo il Milan, ma da Abbruzzese almeno una squadra in B la vorrei avere almeno. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Oddo Oddo: “Ibrahimovic la guida dello spogliatoio. Hauge? Ha un vantaggio..” Pianeta Milan Oddo: “Calabria ragazzo umile che vuole arrivare: non molla mai”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, è intervenuto durante “L’inferno del lunedì” su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni a proposito del terzino rossonero Davide ...

Oddo: «Grandi qualità per Hauge, Calabria ragazzo umile»

Massimo Oddo a 360 gradi ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole dell'ex terzino rossonero nel corso dell'intervista ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, è intervenuto durante “L’inferno del lunedì” su Milan TV. Queste le sue dichiarazioni a proposito del terzino rossonero Davide ...Massimo Oddo a 360 gradi ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole dell'ex terzino rossonero nel corso dell'intervista ...