Milan, Gazidis entusiasta: "Orgoglioso di far parte di questo club, possiamo crescere ancora"

Ivan Gazidis e il plauso al suo Milan. Il CEO del club di Via Aldo Rossi, ai microfoni di Milan Tv, si è espresso in merito al cammino avuto finora in campionato dai rossoneri che al momento occupano il primo posto in classifica.

"Milano è una città che abbraccia modernità, creatività e con grande storia ma anche una città che guarda avanti. Queste qualità le vogliamo vedere anche sul campo con una squadra moderna e che gioca calcio progressista e con giocatori che indossano la maglia con orgoglio. Questa è la visione della squadra e che dovrà giocare nello stadio più bello del mondo."

