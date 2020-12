Migranti, il blitz del procurtatore: "Cancellare reato di clandestinità" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gabriele Laganà Per De Nicolo (procuratore capo di Trieste) il reato di clandestinità è una norma "totalmente inutile". E vuole che venga eliminata dal codice penale Mentre l’Italia deve affrontare quasi da sola il problema dell’immigrazione clandestina, con continui sbarchi di irregolari sulle nostre coste, c’è chi nelle scorse ore ha invitato il governo a Cancellare il reato di clandestinità in quanto norma penale "totalmente inutile" che produce in sostanza una “condanna platonica” che non sarà mai pagata dal soggetto interessato. Questa posizione, che potrebbe trovare d’accordo la sinistra pro-accoglienza senza se e senza ma e anche le organizzazioni non governative, è stata espressa Antonio De Nicolo, procuratore capo di Trieste, nel corso di un'intervista all'emittente ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gabriele Laganà Per De Nicolo (procuratore capo di Trieste) ildiè una norma "totalmente inutile". E vuole che venga eliminata dal codice penale Mentre l’Italia deve affrontare quasi da sola il problema dell’immigrazione clandestina, con continui sbarchi di irregolari sulle nostre coste, c’è chi nelle scorse ore ha invitato il governo aildiin quanto norma penale "totalmente inutile" che produce in sostanza una “condanna platonica” che non sarà mai pagata dal soggetto interessato. Questa posizione, che potrebbe trovare d’accordo la sinistra pro-accoglienza senza se e senza ma e anche le organizzazioni non governative, è stata espressa Antonio De Nicolo, procuratore capo di Trieste, nel corso di un'intervista all'emittente ...

GILIOLADEBORTOL : Migranti, blitz contro i facilitatori che gestivano il traffico di esseri umani da Turchia e Grecia - eltheus : RT @infoitesteri: Ponte fra Sicilia, Turchia e Grecia per portare migranti nel nord Europa: blitz con 19 fermi - infoitesteri : Ponte fra Sicilia, Turchia e Grecia per portare migranti nel nord Europa: blitz con 19 fermi - PaolaPArte : Migranti, blitz contro i facilitatori che gestivano il traffico di esseri umani da Turchia e Grecia - siciliafeed : Ponte fra Sicilia, Turchia e Grecia per portare migranti nel nord Europa: blitz con 19 fermi -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti blitz Migranti, blitz contro i facilitatori che gestivano il traffico di esseri umani da Turchia e Grecia Il Messaggero Immigrazione clandestina, scacco al clan: blitz in tutta Italia, arresti anche a Bari

BARI - Aveva anche una ramificazione a Bari, il gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina disarticolato dalla Polizia di Stato all'alba di oggi. I poliziotti hanno esegu ...

Il crocevia Milano sulla rotta Grecia-Francia

Blitz della polizia: smantellato cartello internazionale che gestiva scafisti e viaggi. In città il centro di smistamento verso Ventimiglia ...

BARI - Aveva anche una ramificazione a Bari, il gruppo criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina disarticolato dalla Polizia di Stato all'alba di oggi. I poliziotti hanno esegu ...Blitz della polizia: smantellato cartello internazionale che gestiva scafisti e viaggi. In città il centro di smistamento verso Ventimiglia ...