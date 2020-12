Migliaia di cinesi tornano in Cina per il vaccino e poi rientrano in Italia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma 7 dic –di cittadiniresidenti inavrebbero fatto temporaneamente ritorno in patria per ricevere ilcontro il Sars-CoV-2 e poi rientrare nel nostro Paese. Lo riferisce AdnKronos riportando la testimonianza di Gioia Wuang, commerciante di Roma di nazionalità cinese. «A novembre mi sono vacta contro il Covid19 in un ospedale in», afferma.didall’allaper ilLa donna dice di non aver accusato alcun tipo di effetto collaterale. «Sto bene, non ho avuto né febbre né dolori», e assicura: «Non è obbligatorio, chi vuole può farlo. Da ottobre la popolazione cinese ha iniziato a vacrsi contro il ...

In alcuni Paesi è già iniziata o sta per partire la vaccinazione di massa contro il coronavirus. Tra questì c'è la Cina, dove tutto sarebbe iniziato con il primo focolaio di Wuhan. E così molti cinesi ...Sono migliaia i cittadini cinesi che stanno tornando in Patria per fare il vaccino per poi rientrare in Italia: ecco perché.