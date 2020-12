Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, vince il campionato di Formula 2 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mick Schumacher ha vinto il campionato di F2. Il figlio del sette volte campione del mondo Micheal è riuscito nell'impresa. A Sakhir ha concluso la gara al diciottesimo posto, ma il suo rivale Callum ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha vinto ildi F2. Ildel sette volte campione del mondo Micheal è riuscito nell'impresa. A Sakhir ha concluso la gara al diciottesimo posto, ma il suo rivale Callum ...

Eurosport_IT : Mick Schumacher si laurea campione di Formula 2! ???? Tutta l'emozione e la gioia del figlio di Michael ????… - SkySportF1 : Formula 2, Mick Schumacher campione del mondo: la sua stagione in FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SakhirGP ???? #F2 - SkySportF1 : ?? MICK SCHUMACHER È CAMPIONE DEL MONDO? ?? SUO IL TITOLO FORMULA 2 2020 ?? I risultati ? - AndreaAAmato : #Ascoltitv 6 dicembre digital e pay: Perez, Mick Schumacher, Kessie, Insigne e Brad Pitt in luce #auditel @SkySport - Ghigliottina : ??? Il figlio del grande Michael ha vinto il mondiale di #F2 e per @SchumacherMick in futuro c'è la #F1: dal 2021 ap… -