Meteo ROMA frequente maltempo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Meteo ROMA.Il Meteo su ROMA vedrà un nuovo peggioramento della giornata di domani, con la possibilità di temporale. La temperatura si manterrà tutto sommato relativamente mite per il periodo. Anche mercoledì si potrebbe avere qualche piovasco, ma di certo condizioni Meteo migliori rispetto giorno precedente. I giorni successivi saranno caratterizzati da condizioni Meteo di variabilità, probabilmente verso sabato si verificherà nuovo peggioramento con altre piogge e temporali. Martedì 8: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 29 mm. Temperatura da 9°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1001 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 12 Km/h, raffiche massime 47 Km/h. Zero Termico: circa 1800 metri. Mercoledì 9: nuvoloso con piovaschi. Stima Pioggia 1 mm.

Meteo a Roma e nel Lazio, ancora piogge: per l'Immacolata allerta arancione della protezione civile RomaToday Torrente Pontone, ordinanza di evacuazione

A seguito delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore, il Comune di Gaeta ha emesso ordinanza di evacuazione, con effetto immediato, di tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo siti ...

Roma-Sassuolo 0-0: Pedro espulso nel primo tempo. Il Var annulla un gol per parte

Roma e Sassuolo non vanno oltre lo 0-0 sul campo pesantemente condizionato dalla pioggia caduta in questi gioni sulla capitale. Nel primo tempo le due squadre sembrano studiarsi molto e anche ...

