Meteo | le previsioni di martedì 8 dicembre

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Festa dell’Immacolata sotto l’acqua per molte regioni. Già dal mattino, il Centro Nord si troverà con cieli molto nuvolosi e piogge che colpiranno, in primo luogo, la Liguria, la Toscana e le coste laziali. Con il passare delle ore il maltempo si intensificherà ulteriormente, estendendosi soprattutto al Nord est, dove saranno possibili dei veri e propri nubifragi. Piogge molto abbondanti anche tra Lazio e Campania. La neve tornerà sui rilievi alpini anche a quote abbastanza basse (sicuramente inferiori o prossime ai 1000 metri di quota). Trentino, allerta rossa per valanghe La Provincia avverta che è possibile che si verifichino distacchi di valanghe anche dai versanti normalmente non soggetti a questo fenomeno: per questo motivo è stata diramata l'allerta rossa. Risulta infine isolata la frazione di Ronco, nel comune di Canal San Bovo, a causa del cedimento della strada provinciale 70 ...