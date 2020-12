Meteo Italia sul lungo termine | STOP Maltempo | ma incombe rischio GELO

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Metà dicembre, confermando quanto scritto in svariate occasioni, rappresenterà in qualche modo un bivioclimatico importante. I modelli matematici di previsione intravedono una ridistribuzione barica importante, quindi una ricollocazione delle aree di bassa e alta pressione sullo scacchiere continentale. Ridistribuzione che con ogni probabilità dipende da quanto sta avvenendo nel Nord America, laddove La Nina sta iniziando a far sentire pesantemente la propria influenza. In Europa, si sa, gli effetti non sono diretti come dall’altra sponda dell’Atlantico ma a seconda delle annate possiamo percepirla in modo più o meno consistente. Anzitutto avremo uno spostamento dell’Alta delle Azzorre a seguito di affondi depressionari nord atlantici più occidentali. Ciò significa che molto probabilmente andremo ...