Meteo Italia – Allerta meteo Rossa per la festa dell'immacolata sull'Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La festa dell'immacolata appare destinata a essere segnata da condizioni meteo difficili: una forte ondata di maltempo sta infatti per piombare di nuovo sull'Italia con l'arrivo di una nuova perturbazione, che porterà venti molto intensi, piogge abbondanti e anche molta neve sulle Alpi, con nuovi sconfinamenti fino in pianura. Per la giornata dell'immacolata, la Protezione Civile ha diramato la massima Allerta meteo, per rischio idraulico

