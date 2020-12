Mese nero per il commercio orobico Con il Covid persi 326 milioni di euro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Novembre terribile per negozi, bar e ristoranti di città e provincia: drastico calo del fatturato. Abbigliamento e ristorazione i settori più penalizzati. Ascom: ma i commercianti bergamaschi non mollano. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Novembre terribile per negozi, bar e ristoranti di città e provincia: drastico calo del fatturato. Abbigliamento e ristorazione i settori più penalizzati. Ascom: ma i commercianti bergamaschi non mollano.

Ultime Notizie dalla rete : Mese nero Mese nero per il commercio orobico Con il Covid persi 326 milioni di euro L'Eco di Bergamo Fotografie dal Ticino nella mostra dedicata a Vincenzo Vicari foto

Ultimo mese per visitare la mostra monografica dedicata al fotografo ticinese Vincenzo Vicari, attivo a Lugano dal 1936 al 1987, allestita al MASI Lugano ...

Peugeot 3008: con il Black Pack diventa ancora più cattiva

Attesa per il mese di gennaio 2021, la Nuova Peugeot 3008 potrà essere ulteriormente personalizzata con il Black Pack, che aggiunge dettagli e finiture in nero lucido e satinato agli allestimenti GT e ...

