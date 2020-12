Mes, soccorso Binetti per Conte. Ma sono tanti i forzisti pronti alla disubbidienza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo mercoledì dovrà affrontare una prova alquanto scivolosa: il voto in Senato sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. A preoccupare il premier Giuseppe Conte, che sa di avere numeri più risicati a Palazzo Madama, non solo quel che resta della fronda 5 stelle impuntata sul no, ma anche Forza Italia, che dalla posizione europeista, la stessa del Ppe, ha virato ufficialmente sull’asse Salvini-Meloni, che si oppone all’indirizzo dell’esecutivo sul meccanismo Salva-Stati. Tuttavia, la situazione potrebbe rivelarsi diversa dal previsto, dal momento che rispetto alla linea ufficiale di Silvio Berlusconi, ribadita dal vicepresidente del partito Antonio Tajani, ci sarà chi ne prenderà le distanze facendo mancare il suo voto o, in alcuni casi, votando sì. Schierati dalla parte delle ragioni ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo mercoledì dovrà affrontare una prova alquanto scivolosa: il voto in Senato sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. A preoccupare il premier Giuseppe, che sa di avere numeri più risicati a Palazzo Madama, non solo quel che resta della fronda 5 stelle impuntata sul no, ma anche Forza Italia, che dposizione europeista, la stessa del Ppe, ha virato ufficialmente sull’asse Salvini-Meloni, che si oppone all’indirizzo dell’esecutivo sul meccanismo Salva-Stati. Tuttavia, la situazione potrebbe rivelarsi diversa dal previsto, dal momento che rispettolinea ufficiale di Silvio Berlusconi, ribadita dal vicepresidente del partito Antonio Tajani, ci sarà chi ne prenderà le distanze facendo mancare il suo voto o, in alcuni casi, votando sì. Schierati dparte delle ragioni ...

