Mes, Paragone (Italexit): "Il governo non rischia, i maggiordomi lo voteranno e uccideranno gli italiani"

Mes, Paragone (Italexit): "Il governo non rischia, come sempre accade nei romanzi gialli i maggiordomi voteranno il Mes e uccideranno gli italiani. Questa legislatura non può finire, non può neanche smontarsi troppo l'alleanza in essere perché per il Capo dello Stato sarebbe un problema". Così questa mattina il senatore Gianluigi Paragone, ex M5S ora a capo del nuovo movimento politico "No Europa per l'Italia – Italexit", intervistato a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus.

