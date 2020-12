Mes: Faraone, 'mercoledì venga confermato spirito europeista governo' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Spero che il M5S voti si alla riforma del Mes, sarà un voto decisivo quello di mercoledì per confermare lo spirito convintamente europeista del nostro governo. L'appello che faccio poi a Forza Italia è di evitare lo strappo contro l'Europa , proprio loro che sono nel Ppe. C'è un tema di solidarietà tra paesi europei e un tema di governance che non va sottovalutato. Vorrei che sul Mes ci fosse in Parlamento la stessa maggioranza che ha eletto a Bruxelles Ursula Von der Leyen". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Omnibus. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Spero che il M5S voti si alla riforma del Mes, sarà un voto decisivo quello diper confermare loconvintamentedel nostro. L'appello che faccio poi a Forza Italia è di evitare lo strappo contro l'Europa , proprio loro che sono nel Ppe. C'è un tema di solidarietà tra paesi europei e un tema di governance che non va sottovalutato. Vorrei che sul Mes ci fosse in Parlamento la stessa maggioranza che ha eletto a Bruxelles Ursula Von der Leyen". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davidea Omnibus.

Slitta Cdm, Italia Viva a Conte: "Serve buonsenso"

Slitta il cdm. Dalle 9 alle 11. Due ore di differenza che però segnano le tensioni dentro la maggioranza su Recvery Fund e Mes. Il nodo resta la contrarietà del partito di Matteo Renzi allo schema di ...