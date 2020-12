Mes: Cangini, 'voto a sì a riforma, Fi non è antieuropeista' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Per carattere e cultura politica, ritengo che su questioni così rilevanti chi si trova all'opposizione dovrebbe agire come se si trovasse al governo e sono certo che, se governassimo, approveremmo la riforma del Mes così come ha fatto persino il sovranista ungherese Orbán". Lo scrive Andrea Cangini di Fi su Qn annunciando che voterà a favore della riforma del Mes. "Capisco l'esigenza di tenere unita la coalizione; capisco la speranza, vana, di mandare a casa il governo. Ma un qualche distinguo tra noi e, per dire, un Alessandro Di Battista sarebbe opportuno farlo". Altrimenti c'è il rischio che FI "sia associata a quelle forze politiche che nascondono dietro la critica al Mes il proprio sostanziale antieuropeismo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Per carattere e cultura politica, ritengo che su questioni così rilevanti chi si trova all'opposizione dovrebbe agire come se si trovasse al governo e sono certo che, se governassimo, approveremmo ladel Mes così come ha fatto persino il sovranista ungherese Orbán". Lo scrive Andreadi Fi su Qn annunciando che voterà a favore delladel Mes. "Capisco l'esigenza di tenere unita la coalizione; capisco la speranza, vana, di mandare a casa il governo. Ma un qualche distinguo tra noi e, per dire, un Alessandro Di Battista sarebbe opportuno farlo". Altrimenti c'è il rischio che FI "sia associata a quelle forze politiche che nascondono dietro la critica al Mes il proprio sostanziale antieuropeismo".

Sul Mes Berlusconi si piega a Salvini. Forza Italia voterà No ma cresce l'insofferenza tra gli azzurri

La gelata in Forza Italia è arrivata con la telefonata di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi, venerdì sera. Un richiamo all'ordine, dietro il "colloquio cordiale" di cui raccontano le fonti ufficiali.

