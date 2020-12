Menarini Presenta i Risultati di Nuovi Studi Preclinici su MEN1611 per il Trattamento del Carcinoma Mammario al San Antonio Breast Cancer Symposium 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) POMEZIA, Italia, 7 dicembre 2020 /PRNewswire/



Il Gruppo Menarini ha annunciato oggi che presenterà i Risultati di due diversi Studi Preclinici su MEN1611, un inibitore potente e selettivo della fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3Ki) in sviluppo per il Trattamento del Carcinoma Mammario, al prossimo San Antonio Breast Cancer Symposium, che si svolgerà virtualmente dal 8 al 11 dicembre 2020. "Siamo lieti di Presentare al San Antonio Breast Cancer Symposium gli incoraggianti Risultati preliminari dei nostri Studi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) POMEZIA, Italia, 7 dicembre/PRNewswire/Il Gruppoha annunciato oggi che presenterà idi due diversisu, un inibitore potente e selettivo della fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3Ki) in sviluppo per ildel, al prossimo San, che si svolgerà virtualmente dal 8 al 11 dicembre. "Siamo lieti dire al Sangli incoraggiantipreliminari dei nostri...

SimoneAureli : RT @IoRespiroOver65: Io Respiro, la più numerosa analisi spirometrica mai realizzata in Italia sugli over60, a cura del Centro Studi di Eco… - FederAnziani_FA : RT @IoRespiroOver65: Io Respiro, la più numerosa analisi spirometrica mai realizzata in Italia sugli over60, a cura del Centro Studi di Eco… - FederAnziani : RT @IoRespiroOver65: Io Respiro, la più numerosa analisi spirometrica mai realizzata in Italia sugli over60, a cura del Centro Studi di Eco… - IoRespiroOver65 : Io Respiro, la più numerosa analisi spirometrica mai realizzata in Italia sugli over60, a cura del Centro Studi di… -