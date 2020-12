Matthew McConaughey | “Sinistra Usa arrogante nei confronti di chi ha votato Trump”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Los Angeles, 7 dic-, intervistato dal collega britannico Russell Brand per il suo podcast, ha preso una netta posizione neidella sinistra americana che ora “snobba” la grande percentuale di cittadini che haper Donald Trump.e l’ipocrisia della sinistra liberal, originario del repubblicano Texas, ha messo in evidenza la forte ipocrisia della sinistra liberal americana, che adesso prende in giro chi haper Trump nonostante sia una grande percentuale di cittadini americani. Nel nuovo episodio di Under the Skin podcast dell’attore e comico Brand, l’interprete di True Detective ha criticato i nuovi polemici post elezioni, così come Brand ha criticato chi dà dell’ignorante ha chi ha ...