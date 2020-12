Matrimonio a Prima Vista | a gennaio la nuova edizione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Italia Il ferro va battuto finché è caldo e il successo della quinta stagione diItalia ha spinto Discovery a ripuntare a stretto giro su questo cavallo vincente. Così la prossima stagione del docureality sarà disponibile già il prossimo mese. Neanche il tempo di districarsi tra i vari intrighi sentimentali, che hanno visto Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda prendersi e mollarsi, e Nicole Soria fidanzarsi con uno sposo della passata stagione, che il pubblico farà la conoscenza di altre coppie, anche loro alle prese con questo esperimento sociale nel pieno della pandemia globale. Questaavventura, almeno inbattuta, non sarà per tutti, bensì solo per coloro che si abboneranno a Discovery+, ...