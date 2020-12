Massimiliano Rosolino | perché non sposa Natalia Titova?

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)stanno insieme da molti anni. La coppia ha anche due figlie: come mai non si sono maiti? Foto da Instagram: @officialLui è l’ex nuotatore di talento, lei è la ballerina e maestra di ballo. Stiamo parlando di, che oggi saranno ospiti da Serena Bortone nel suo Oggi è un altro giorno. La coppia si conobbe sul palco di Ballando con le stelle 12 anni fa. Tra un valzer e una baciata, scoppiò subito l’amore. La prima ad accorgersene, come ha raccontato, fu proprio la conduttrice Milly Carlucci. Da allora sono arrivate anche due splendide bambine: Sofia Nicole e ...