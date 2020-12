Marvel' s Avengers | Black Panther sarà doppiato daKratos di God of War?

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sembra che all'interno di'sdi Crystal Dynamics arriveranno altri tre eroi che si uniranno ai sei originali. Sappiamo che Kate Bishop arriverà domani, Occhio di Falco all'inizio del prossimo anno e, anche se non è ancora stato annunciato, sembra cheil prossimo. Oltre a questo, secondo alcuni file audio pubblicati su Twitter, ilre del re T'Challa sembra essere nientemeno che colui che haKratos, il protagonista di God Of. Questa rivelazione, come la maggior parte delle rivelazioni di's, arriva attraverso il datamining. Miller, l'uomo a cui rivolgersi per tutto ciò che è segreto nei file di, ha scoperto nuove voci di ...

trivoshop : Marvel Avengers Deluxe Ed PS4 - Trivoshop ? $ 105.99. ? - klauswhisper : COMPREI O MARVEL AVENGERS FINALMENTEEEE - faccioskifo : SPOILER AVENGERS ENDGAME . . . . . . . . . . . . . . . @annoiatoh24 pensa che thor e cap marvel non sarebbero in g… - tm0th3e : RT @zucamelo: questa scena è sempre un trauma rivederla.?? #InfinityWar #Marvel #Avengers - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: ?? #MARVELFANSIT XCHRISTMAS?? #5dicembre #thor Nella sala dei trofei di Odino ci sono oggetti presenti nei fumetti: l'Occhi… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers

Omnia Crystallis

Reggie Fils-Aime, l'inventore del tormentone "My body is ready" sarà tra i presentatori dei The Game Awards 2020. Ecco i dettagli.Ecco le ultime novità per i videogiochi nei primi dati di vendita britannici di dicembre: FIFA 21, Call of Duty e Nintendo Switch in testa.