Martina Franca: pazienti oncologici, fra pochi giorni una nuova sede delle terapie per evitare spostamenti a Taranto In un immobile prossimo all'ospedale. Trasferimento di guardia medica e 118 all'ex Osmairm (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con la necessità di reperire posti letto Covid, anche l’ospedale di Martina Franca ha subìto un condizionamento nell’attività di alcuni reparti. Situazioni delicate se non delicatissime, talvolta prive di soluzione logistica. Come nel caso dell’oncologia. I pazienti oncologici, da settimane, lamentano l’impossibilità di sottoporsi alle terapie nel modo sistematico, antecedente alla decisione Asl di rivedere la sistemazione dei posti letto per l’emergenza pandemia. Si lavora peraltro a risolvere il problema e l’assessore regionale Donato Pentassuglia descrive la nuova sistemazione. Nei locali di via Pitagora, praticamente di fronte all’ingresso laterale dell’ospedale, saranno sistemate le postazioni per la terapia oncologica. Il tempo del ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con la necessità di reperire posti letto Covid, anche l’diha subìto un condizionamento nell’attività di alcuni reparti. Situazioni delicate se non delicatissime, talvolta prive di soluzione logistica. Come nel caso dell’oncologia. I, da settimane, lamentano l’impossibilità di sottoporsi allenel modo sistematico, antecedente alla decisione Asl di rivedere la sistemazione dei posti letto per l’emergenza pandemia. Si lavora peraltro a risolvere il problema e l’assessore regionale Donato Pentassuglia descrive lasistemazione. Nei locali di via Pitagora, praticamente di fronte all’ingresso laterale dell’, saranno sistemate le postazioni per la terapia oncologica. Il tempo del ...

