“Mare Magnum Nostrum”: creiamo un archivio con le foto del Mediterraneo (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Mare Magnum Nostrum": le foto del Mediterraneo sfoglia la gallery L’idea dell’artista Gea Casolaro e? dare vita a un grande archivio di immagini dedicate al Mediterraneo. Per farlo invita il pubblico a caricare sul sito dell’iniziativa Mare Magnum nostrum foto che contengano anche solo un piccolo scorcio di questo mare. Le immagini faranno parte nel 2021 di una grande installazione itinerante, sorta di memoria collettiva dedicata al Mediterraneo ospitata dal Museo Nazionale ... Leggi su iodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) "MareNostrum": ledelsfoglia la gallery L’idea dell’artista Gea Casolaro e? dare vita a un grandedi immagini dedicate al. Per farlo invita il pubblico a caricare sul sito dell’iniziativa Marenostrumche contengano anche solo un piccolo scorcio di questo mare. Le immagini faranno parte nel 2021 di una grande installazione itinerante, sorta di memoria collettiva dedicata alospitata dal Museo Nazionale ...

bumble2505 : RT @Premio_S_Bernar: Il video di @ActionAidItalia e @_the_jackal si è aggiudicato il Premio San Bernardino Non Profit degli Studenti. Nel… - Mariolindo_ : @aminuscolo @ilpunkrazio grazie. Forse dirò una cosa scontata, ma che cultura aveva Lacan? E che testa, resto sempr… - ActionAidItalia : RT @Premio_S_Bernar: Il video di @ActionAidItalia e @_the_jackal si è aggiudicato il Premio San Bernardino Non Profit degli Studenti. Nel… - Premio_S_Bernar : Il video di @ActionAidItalia e @_the_jackal si è aggiudicato il Premio San Bernardino Non Profit degli Studenti.… - ColeoColais : @uomoconbarba @marco_big_ Si sì purtroppo è il mare magnum che confonde! Come tutte le arti.. mestieri -

Ultime Notizie dalla rete : “Mare Magnum Victory Motorcycles: le novità 2017 La Stampa