Maradona | il fratello Hugo rivela | “Mi ha telefonato alle tre di notte prima di morire”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Mi ha chiamato due domeniche fatre del mattino e mi chiese se stavo dormendo. Io gli ho risposto in maniera ironica ‘sto ballando’. Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Avremmo dovuto incontrarci di nuovo a Natale, erano due anni che non ci vedevamo”. Lo ha dichiaratodi Diego, che è stato ospite a ‘Domenica In’ e non riesce a capacitarsi ancora della morte del Pibe de Oro. “Sto aspettando il risultato dell’autopsia. Per adesso c’è solo una grande sofferenza al pensiero che se n’è andato così – ha proseguito – Ha avuto tutti i problemi del mondo, si faceva male da solo ma Diego era una persona buona. Ciò che lenisce il mio dolore è sapere che ora sta insieme a mamma e papà“. Nel frattempo, la procura di San Isidro sta indagando su quanto avvenutodel ...