Maradona, De Rossi ricorda Diego: “Smarriti dopo la sua morte, vi racconto nostro primo incontro” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo omaggia Diego Armando Maradona.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Maradona. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per la morte del Pibe de Oro c’è anche l'ex giallorosso, Daniele De Rossi, che nel corso dell'intervista alla FIFA, ha speso parole al miele: "Lui ha avuto un impatto gigantesco sul calcio argentino. Ho vissuto lì per sei mesi e ho capito perché lo amano così tanto. L'ho incontrato ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Il mondo omaggiaArmando.Il Diez si è spento lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia tanto inaspettata quanto tragica, che ha scosso l'intero mondo del calcio, strettosiladel campione argentino.Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare. Tra i tanti che ancora stanno piangendo per ladel Pibe de Oro c’è anche l'ex giallorosso, Daniele De, che nel corso dell'intervista alla FIFA, ha speso parole al miele: "Lui ha avuto un impatto gigantesco sul calcio argentino. Ho vissuto lì per sei mesi e ho capito perché lo amano così tanto. L'ho incontrato ...

