Mara Carfagna ricoverata in ospedale da giorni. Le condizioni della deputata di Forza Italia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. L'ex ministra delle Pari opportunità, poco più di un mese fa, è diventata mamma. Il 26 ottobre è nata Vittoria Ruben, la primogenita avuta dal compagno Alessandro Ruben. Ma vediamo insieme in che condizioni riversa la Carfagna. La deputata di Forza Italia aveva espresso in passato il desiderio di diventare mamma, confidando nel fatto che la gioia più grande sarebbe arrivata al momento opportuno. "Fare un figlio è una scelta d'amore – aveva confessato lo scorso luglio al settimanale Gente – È il coronamento di un percorso accanto a una ...

