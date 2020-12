Maltempo, Zaia: “In montagna è un casino, state a casa e non intralciate per fare le storie di Instagram” (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – “Faccio appello ai cittadini: non intralciate il traffico in montagna, perché siamo nei casini. Non escludo anche un’ordinanza, la stiamo già abbozzando”. A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di questa mattina. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) BOLOGNA – “Faccio appello ai cittadini: non intralciate il traffico in montagna, perché siamo nei casini. Non escludo anche un’ordinanza, la stiamo già abbozzando”. A dirlo è il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di questa mattina.

Il Governatore del Veneto ha continuato: "Sul fronte maltempo ringrazio l'assessore Bottacin e la Protezione ... non ci servono fotografi amatoriali che vogliono postare foto su Instagram".

