Maltempo, il Brennero riapre ma la situazione in Alto Adige resta "tesa". Ci sono 6000 famiglie senza elettricità

Dopo la tormenta, il Brennero riapre, ma l'Alto Adige resta in allerta. La corsia nord dell'autostrada A22 nel tratto tra Vipiteno e il confine di Stato è nuovamente percorribile. Era stata chiusa sabato sera per motivi di sicurezza a seguito delle abbondanti nevicate. Al Brennero sono caduti circa 90 centimetri di neve. Si è formata una lunga coda di mezzi pesanti in direzione nord tra Bressanone e Brennero. La situazione meteo in Alto Adige rimane comunque "tesa", secondo Rudolf Pollinger, direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione civile. La notte, come ha riferito il coordinatore Andrea Lazzarotto, è passata tranquillamente. Diverse valli laterali sono

