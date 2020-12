Maltempo, allarme Coldiretti: Calamità nelle campagne, milioni di euro di danni (Di lunedì 7 dicembre 2020) nelle campagne italiane è Calamità con milioni di euro di danni alle coltivazioni a agli allevamenti con aziende agricole isolate, grano e foraggi per gli animali appena seminati spazzati via dall’acqua, coltivazioni di ortaggi allagate come frutteti, vigneti e olive strappate dagli alberi per la furia del vento ma anche macchine e trattori nel fango e strade rurali franate o bloccate dalla neve. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti che chiede l’avvio delle procedure per verificare lo stato di Calamità nelle zone più colpite da Maltempo lungo la Penisola, dal Veneto all’Emilia, dalla Campania alla Puglia fino alla Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020)italiane ècondidialle coltivazioni a agli allevamenti con aziende agricole isolate, grano e foraggi per gli animali appena seminati spazzati via dall’acqua, coltivazioni di ortaggi allagate come frutteti, vigneti e olive strappate dagli alberi per la furia del vento ma anche macchine e trattori nel fango e strade rurali franate o bloccate dalla neve. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dallache chiede l’avvio delle procedure per verificare lo stato dizone più colpite dalungo la Penisola, dal Veneto all’Emilia, dalla Campania alla Puglia fino alla Sicilia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

