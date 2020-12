Maker Music 2020: la musica del futuro riparte da Roma. Intervista ad Andrea Lai (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dal 10 al 13 dicembre arriva per la prima volta in versione virtuale, la nuova edizione del Maker Faire Rome – European Edition 2020, all’interno del quale ci sarà Maker Music che porterà la Musica all’attenzione di semplici appassionati e addetti ai lavori. Uno spazio virtuale unico e inedito che vedrà ospiti nomi illustri della Musica italiana: Samuel, Boosta, Arisa, Boss Doms, Frankie Hi NRG, Coccoluto, Saturnino, Clementino, Samuele Bersani solo per citarne alcuni. “Maker Music è la sezione che Maker Faire dedica quest’anno alla Musica, all’innovazione e alla creazione Musicale. – Spiega ai nostri microfoni Andrea Lai, co-curatore dell’evento insieme ad Alex Braga – Si rivolge a ... Leggi su funweek (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dal 10 al 13 dicembre arriva per la prima volta in versione virtuale, la nuova edizione delFaire Rome – European Edition, all’interno del quale ci saràche porterà laa all’attenzione di semplici appassionati e addetti ai lavori. Uno spazio virtuale unico e inedito che vedrà ospiti nomi illustri dellaa italiana: Samuel, Boosta, Arisa, Boss Doms, Frankie Hi NRG, Coccoluto, Saturnino, Clementino, Samuele Bersani solo per citarne alcuni. “è la sezione cheFaire dedica quest’anno allaa, all’innovazione e alla creazioneale. – Spiega ai nostri microfoniLai, co-curatore dell’evento insieme ad Alex Braga – Si rivolge a ...

