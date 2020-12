Maker Faire: con Maker Music protagonista l'innovazione musicale. I grandi nomi della musica italiana ospiti della fiera europea dell'innovazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Roma, 7 dicembre 2020) - Roma, 7 dicembre - La Maker Faire Rome - european Edition 2020, il più grande spettacolo di innovazioni e creatività al mondo, per la prima volta in versione virtuale, porterà la Musica all'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con Maker Music, attivando un dialogo virtuoso tra gli innovatori, i Musicisti, i fan e le giovani leve, per porre, come da mission, le nuove frontiere tecnologiche a portata di tutti. Raccontare l'innovazione nella sua applicazione quotidiana, raccontare le ultime rivoluzioni nel making della Musica, per renderle accessibili, per disegnarne la storia e metterle a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Roma, 7 dicembre 2020) - Roma, 7 dicembre - LaRome -n Edition 2020, il più grande spettacolo di innovazioni e creatività al mondo, per la prima volta in versione virtuale, porterà laa all'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, con, attivando un dialogo virtuoso tra gli innovatori, iisti, i fan e le giovani leve, per porre, come da mission, le nuove frontiere tecnologiche a portata di tutti. Raccontare l'nella sua applicazione quotidiana, raccontare le ultime rivoluzioni nel makinga, per renderle accessibili, per disegnarne la storia e metterle a ...

franzrusso : #MakerFaireRome si farà, dal 10 al 13 dicembre 2020, e sarà tutta 'all digital', per arrivare davvero a tutti in ma… - dario_di_prisco : Top story: Maker Faire si fa all digital e porta l'Innovazione a tutti - MakerFaireRome : #Progetti e brevetti che valorizzano il ruolo dell'#innovazione in ambito medico - scientifico e della ricerca: son… - cianick : Top story: Maker Faire si fa all digital e porta l'Innovazione a tutti - martichia : RT @MakerFaireRome: #MFR2020 Il programma di #MakerArt ti lascerà a bocca aperta! Arte, tecnologia, realtà virtuale e aumentata... ma anche… -