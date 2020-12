Maduro trionfa alle elezioni parlamentari | peccato che siano una farsa

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Come previsto, lein Venezuela sono state caratterizzate dal boicottaggio dell'opposizione, con l'astensione che ha sfiorato il 70 per cento, dall'assenza degli osservatori ...

Come previsto, le elezioni parlamentari in Venezuela sono state caratterizzate dal boicottaggio dell’opposizione, con l’astensione che ha sfiorato il 70 per cento, dall’assenza degli osservatori inter ...Si sono concluse le Elezioni Legislative in Venezuela segnando il trionfo del partito di Maduro, ma solo il 31% dei cittadini si è recato alle urne.