“Ma cosa dici?!” Luciana Littizzetto | è polemica dopo quella frase pesantissima in diretta L’imbarazzo di Fabio Fazio

Ha fatto tanto discutere l'ultimo intervento di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che fa. La comica non perde mai occasione per fare ironia su attualità e accadimenti succosi che si sono presentati durante la settimana. Stavolta però le battute della Littizzetto non sono state ben accolte. Il web si è decisamente scatenato su alcune frasi pronunciate da Lucianina. Come ogni domenica la comica di Rai 3 ha cercato di rendere più leggero la domenica sera dei telespettatori italiani. Ma le cose non sono andate proprio… lisce. E più che alleggerire l'atmosfera circostante, la Littizzetto, a quanto sembra facendo un giro sui social, è riuscita solo ad appesantirla. Ciò che ha sollevato polemica è stata una battuta giudicata da molti infelice su Wanda Nara.

