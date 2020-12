LyondellBasell e SUEZ aumentano la capacità di riciclaggio delle materie plastiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Le aziende ampliano la propria joint venture Quality Circular Polymers ROTTERDAM, Paesi Bassi e PARIGI, 7 dicembre 2020 /PRNewswire/(NYSE: LYB), unapiù grandi aziende al mondo nel settore, prodotti chimici e raffinazione, e(EPA: SEV ), leader mondiale nei servizi ambientali, hanno oggi annunciato congiuntamente l'acquisizione di TIVACO, un'azienda specializzata nelubicata a Blandain, in Belgio. L'azienda entrerà a far parte di Quality Circular Polymers (QCP), la joint venture paritetica per il riciclocreata dai due gruppi industriali. Con questa ...