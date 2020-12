Lutto nella politica italiana, morta per Covid la ex senatrice Lidia Menapace (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’ex partigiana Lidia Menapace è morta all’età di 96 anni nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020. Nata a Novara nel 1924, da qualche giorno si trovava ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano dopo essere risultata positiva al coronavirus. Un peggioramento in poche ore che ha messo da subito in allarme l’associazione nazionale partigiani, che ne ha dato comunicazione ufficiale attraverso la pagina Facebook dell’Anpi Alto Adige Südtirol. Lidia rappresenta per tutti una colonna portante. Lidia Menapace, 96 anni, ha sempre dimostrato un’attiva partecipazione alla causa partigiana. Ha conseguito il titolo universitario a pieni voti a soli 21 anni, in letteratura italiana per poi dedicarsi al movimento cattolica, ed ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’ex partigianaall’età di 96 anninotte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020. Nata a Novara nel 1924, da qualche giorno si trovava ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano dopo essere risultata positiva al coronavirus. Un peggioramento in poche ore che ha messo da subito in allarme l’associazione nazionale partigiani, che ne ha dato comunicazione ufficiale attraverso la pagina Facebook dell’Anpi Alto Adige Südtirol.rappresenta per tutti una colonna portante., 96 anni, ha sempre dimostrato un’attiva partecipazione alla causa partigiana. Ha conseguito il titolo universitario a pieni voti a soli 21 anni, in letteraturaper poi dedicarsi al movimento cattolica, ed ...

