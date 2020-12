Lutto italiano, una tragedia che fa male: si è tolto la vita (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era riuscito a prenderlo ma la forza della corrente del fiume alimentata dal maltempo lo ha finito quasi per trascinare in acqua. E’ ancora in osservazione ma non in pericolo di vita l’amico dell’imprenditore torinese che domenica si è suicidato gettandosi nelle acque del Tevere da ponte Garibaldi. 53 anni, titolare di un’azienda pubblicitaria, per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata intorno alle 12:00 quando un passante ha notato i corpi di due uomini in balia del fiume Tevere all’altezza di Ponte Fabricio. “Due persone in acqua aggrappate ai rami”, questo l’allarme lanciato da un passante. (Continua..) Nella zona di Trastevere accorrono i soccorritori, i sommozzatori e le squadre fluviali dei vigili del fuoco e della polizia di Stato, le ambulanze del 118 ed i carabinieri della Stazione di Trastevere. Un vero e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) Era riuscito a prenderlo ma la forza della corrente del fiume alimentata dal maltempo lo ha finito quasi per trascinare in acqua. E’ ancora in osservazione ma non in pericolo dil’amico dell’imprenditore torinese che domenica si è suicidato gettandosi nelle acque del Tevere da ponte Garibaldi. 53 anni, titolare di un’azienda pubblicitaria, per lui non c'è stato nulla da fare. Lasi è consumata intorno alle 12:00 quando un passante ha notato i corpi di due uomini in balia del fiume Tevere all’altezza di Ponte Fabricio. “Due persone in acqua aggrappate ai rami”, questo l’allarme lanciato da un passante. (Continua..) Nella zona di Trastevere accorrono i soccorritori, i sommozzatori e le squadre fluviali dei vigili del fuoco e della polizia di Stato, le ambulanze del 118 ed i carabinieri della Stazione di Trastevere. Un vero e ...

gianpaolag18 : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sceneggia… - AccaddeOggi : 05/12/1974 - Il cinema italiano è in lutto per la scomparsa del regista Pietro Germi, premio Oscar nel 1963 come sc… - Chadia98520751 : @trash_italiano Io piango sono in lutto -