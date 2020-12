“L’unico amore della mia vita”. Roberta Di Padua di UeD, mai visto Alessandro? Lo scatto madre e figlio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roberta Di Padua è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni. Purtroppo per lei però il dating show non riesce ancora a portarle fortuna e a farle trovare l’amore. Nell’edizione di quest’anno del programma si trova attualmente nell’incertezza più assoluta, infatti c’è Riccardo Guarnieri, ovvero l’ex di Ida Platano da un lato, e Michele dall’altra. Ma nella sua vita c’è una cosa che ama più di tutte, ovvero il suo adoratissimo figlio, che si chiama Alessandro. La giornata del 7 dicembre non è come tutte le altre, visto che è il compleanno del bambino. Ha compiuto sette anni e la dama del programma condotto da Maria De Filippi non ha potuto fare altro che donargli un meraviglioso post social. Il bimbo è stato concepito durante la sua relazione sentimentale con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)Diè una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni. Purtroppo per lei però il dating show non riesce ancora a portarle fortuna e a farle trovare l’. Nell’edizione di quest’anno del programma si trova attualmente nell’incertezza più assoluta, infatti c’è Riccardo Guarnieri, ovvero l’ex di Ida Platano da un lato, e Michele dall’altra. Ma nella sua vita c’è una cosa che ama più di tutte, ovvero il suo adoratissimo, che si chiama. La giornata del 7 dicembre non è come tutte le altre,che è il compleanno del bambino. Ha compiuto sette anni e la dama del programma condotto da Maria De Filippi non ha potuto fare altro che donargli un meraviglioso post social. Il bimbo è stato concepito durante la sua relazione sentimentale con ...

