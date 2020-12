Londra, finisce il lockdown e scattano gli assembramenti: la folla senza mascherina in centro da Harrods (Di lunedì 7 dicembre 2020) L e immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del web. assembramenti che ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) L e immagini di centinaia di persone ammassate davanti alcommerciale per gli acquisti pre-natalizi ae in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del web.che ...

AgentiAnonimi : La coppia del gol formata da #sonheungmin e #harrykane decide il derby di Londra tra #tottenhamhotspur e #arsenal.… - givlsxhs : quando finisce tutta sta merda mi portate a londra? - donvaster91 : okay ragazzi questa ve la racconto. ieri, colloquio per un negozio tim. finisce di spiegare in cosa consiste la pos… - virgiol_ : RT @ZtSosa: Appena finisce sta merda di covid voglio andare o a Londra o a Parigi - PerinAurora : RT @ZtSosa: Appena finisce sta merda di covid voglio andare o a Londra o a Parigi -

Ultime Notizie dalla rete : Londra finisce Euro 2020, la Scozia finisce a Glasgow e Londra. E giocherà il derby con l'Inghilterra TUTTO mercato WEB Londra, folla in fila da Harrods: assembramenti senza mascherine alla fine del lockdown

Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del ...

Londra, finisce il lockdown e scattano gli assembramenti: la folla senza mascherina in centro da Harrods

Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia ...

Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia da coronavirus stanno facendo il giro del ...Le immagini di centinaia di persone ammassate davanti al centro commerciale per gli acquisti pre-natalizi a Londra e in piena pandemia ...